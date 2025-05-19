Белый дом рассчитывает получить от Кремля условия прекращения огня на этой неделе

В США ожидают, что в ближайшие дни Россия представит список условий для прекращения огня на Украине, поделился Рубио. Ожидания основаны на разговоре президентов Путина и Трампа, а также на диалоге Рубио и Лаврова.

Российские условия прекращения огня на Украине могут быть переданы Вашингтону уже на этой неделе, такими ожиданиями поделился госсекретарь США, и. о. помощника президента США по национальной безопасности Марко Рубио.

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп в понедельник более двух часов общались по телефону, одной из тех беседы стала ситуация на Украине.

"Так что сейчас мы ожидаем, основываясь на вчерашнем телефонном разговоре президента и моих беседах с мистером Лавровым в выходные, что в какой-то момент, довольно скоро, может быть, через несколько дней, а может быть, на этой неделе, как мы надеемся, российская сторона представит условия, которые они хотели бы видеть"

– Марко Рубио

Он уточнил, что сейчас речь идет об общих условиях, которые сделают возможным движение к прекращению огня, после чего могут быть начаты детальные переговоры по урегулированию ситуации и окончанию конфликта.