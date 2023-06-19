Батут опрокинулся на Кубани: пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате опрокидывания батута на Кубани. По факту ведется проверка.
Пресс-служба администрации Краснодарского края проинформировала о том, что на базе отдыха опрокинулся батут. В результате ЧП пострадал ребенок.
"Установлено, что 18.06.2023 при использовании батута на базе отдыха "Андреевский парк" в виду неблагоприятных погодных условий произошло его опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы"
– пресс-служба
Сообщается, что в ходе проверки специалисты оценят степень соответствия работы аттракциона требованиям законодательства. В том случае, если будут выявлены нарушения, владельцев постигнет наказание.