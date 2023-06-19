РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Батут опрокинулся на Кубани: пострадал ребенок

Батут опрокинулся на Кубани: пострадал ребенок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ребенок пострадал в результате опрокидывания батута на Кубани. По факту ведется проверка.

Пресс-служба администрации Краснодарского края проинформировала о том, что на базе отдыха опрокинулся батут. В результате ЧП пострадал ребенок.

"Установлено, что 18.06.2023 при использовании батута на базе отдыха "Андреевский парк" в виду неблагоприятных погодных условий произошло его опрокидывание, в результате чего ребенок получил травмы"

– пресс-служба

Сообщается, что в ходе проверки специалисты оценят степень соответствия работы аттракциона требованиям законодательства. В том случае, если будут выявлены нарушения, владельцев постигнет наказание.

Синий флаг 2023. Сколько пляжей Краснодарского края получило высшую оценку?

Синий флаг 2023. Сколько пляжей Краснодарского края получило высшую оценку?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1465 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version