Батуми проведет первенство Европы по пляжному футболу

В Батуми пройдет чемпионат Европы по пляжному футболу. В прошлом году город принимал Лигу Европы, на Батумском бульваре построили арену.

В грузинском городе Батуми состоится европейское первенство по пляжному футболу. Матчи чемпионата пройдут с 18 по 20 июля, вход для болельщиков будет бесплатным.

Грузинская национальная команда оказалась в дивизионе А. В рамках турнира сборная проведет встречи с командами Португалии, Швейцарии и Эстонии.

В группу В чемпионата Европы вошли сборные Белоруссии, Германии, Турции и Чехии.

Стоит добавить, что Батуми в 2024 году организовал Лигу Европы по пляжному футболу. Для этого на Батумском бульваре была сооружена арена, которая вмещает в себя до 1,3 тыс фанатов.