Баню построили на охраняемой территории в Сочи – ущерб достиг 127 млн рублей

Москвич и местный житель построили баню на охраняемой природной территории в Сочи и стали фигурантами уголовного дела. Горе-бизнесмены нанесли огромный ущерб почве.

Незаконная баня была возведена в Адлерском районе Сочи прямо на природной территории, которая находится под охраной государства на федеральном уровне. О преступлении говорится на сайте кубанского МВД.

В сообщении уточняется, что подозреваемые, выстроившие банный комплекс, действовали, не получив предварительно разрешительных документов.

"Своими действиями мужчины совершили порчу почвы, причинив ущерб государству в общей сумме более 126,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.35 ст.262 УК РФ (нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных объектов)"

– полиция

В министерстве добавили, что баню строили 43-летний местный житель, а также житель Москвы в возрасте 61 года. Оба они задержаны.