Баку заявил о продолжении агрессивной политики Армении против Азербайджана

МИД Азербайджана прокомментировало заявление армянского министерства иностранных дел. В ведомстве осудили высказывания Еревана в связи с арестом в Азербайджане лидеров незаконного сепаратистского образования.
Там напомнили, что сепаратистский режим был создан на территории Азербайджана в результате агрессии Еревана. В ведомстве подчеркнули, что это пример того, что Армения не отказывается от агрессивной политики против Баку, которую ведет много лет.
В МИД отметили, что арест лидеров сепаратистского образования на территории Азербайджана служат восстановлению справедливости, а ставить под сомнение легитимность данных шагов недопустимо.
В министерстве подчеркнули, что Еревану хорошо известно о том, что Баку освободил тысячи армянских военных и они без каких-либо проблем вернулись в Армению.
Там добавили, что заявление МИД РА разжигает расовую и этническую ненависть к Азербайджану.
"Тот факт, что Армения продолжает необоснованно и вопреки нормам и принципам международного права предъявлять иски в различные международные инстанции демонстрирует, что эта страна не заинтересована в заключении мирного договора и нормализации отношений с Азербайджаном"
- МИД АР
В ведомстве заключили, что такая деятельность Еревана угрожает установлению мира и безопасности на Южном Кавказе.