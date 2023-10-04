Баку заявил о продолжении агрессивной политики Армении против Азербайджана

Опубликовано: 18:11, 4 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана осудил заявление армянского МИД в связи с арестом в Азербайджане лидеров армянских сепаратистов. Там добавили, что Ереван не отказывается от агрессивной политики против Баку.

МИД Азербайджана прокомментировало заявление армянского министерства иностранных дел. В ведомстве осудили высказывания Еревана в связи с арестом в Азербайджане лидеров незаконного сепаратистского образования.

Там напомнили, что сепаратистский режим был создан на территории Азербайджана в результате агрессии Еревана. В ведомстве подчеркнули, что это пример того, что Армения не отказывается от агрессивной политики против Баку, которую ведет много лет.

В МИД отметили, что арест лидеров сепаратистского образования на территории Азербайджана служат восстановлению справедливости, а ставить под сомнение легитимность данных шагов недопустимо.

В министерстве подчеркнули, что Еревану хорошо известно о том, что Баку освободил тысячи армянских военных и они без каких-либо проблем вернулись в Армению.

Там добавили, что заявление МИД РА разжигает расовую и этническую ненависть к Азербайджану.

"Тот факт, что Армения продолжает необоснованно и вопреки нормам и принципам международного права предъявлять иски в различные международные инстанции демонстрирует, что эта страна не заинтересована в заключении мирного договора и нормализации отношений с Азербайджаном"

- МИД АР

В ведомстве заключили, что такая деятельность Еревана угрожает установлению мира и безопасности на Южном Кавказе.