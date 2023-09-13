Баку: решимость защищать свой суверенитет непоколебима

Опубликовано: 17:25, 13 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана заявил, что имеет право направлять свои силы для учений в любом направлении на своей территории. Там добавили, что решимость Баку защищать суверенитет тверда.

Официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде прокомментировал слова пресс-секретаря французского внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что Азербайджан имеет право направлять свои силы для военных учений в любом направлении на своей территории и ради безопасности своих границ. Дипломат подчеркнул, что вмешательство в дела Баку недопустимы.

Гаджизаде сообщил, что данные шаги никак не повлияют на приверженность Азербайджана мирной повестке, поскольку она прочна и подтверждена шагами, которые Баку предпринял в 2020 году.

В заключение он добавил, что решимость Азербайджана защищать свои территориальную целостность и суверенитет также непоколебима и тверда.