Баку раскрыл будущее Агдама

Опубликовано: 12:47, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Азербайджане рассказали о планах по развитию Агдама. В течение ближайших 3-4 лет в городе намерены построить несколько сельских населенных пунктов и 2 городских массива.

В период с 2022 по 2026 год в Агдаме планируется построить 4 сельских населенных пункта и 2 городских массива. Об этом рассказали в Службе восстановления, строительства и управления Карабахского экономического района.

Там отметили, что за это время также планируется осуществить проектирование 12 сельских населенных пунктов и 5 жилых массивов.

"Согласно генеральному плану города Агдам, 70% населения будет проживать в многоквартирных домах. Остальные 30% будут жить в частных домах"

– директор отдела по связям с общественностью Лейла Сараби.

Она также поведала об инфраструктурных особенностях города.

"Территория современного Агдама будет состоять из бывшего Агдама и восьми прилегающих к нему деревень. 23% Агдама будет состоять из зеленых насаждений, лесов и парков. В городе будут шесть въездов и выездов, предпочтение будет отдаваться пешеходным дорожкам. Велосипедные и пешеходные дорожки также будут широко использоваться. В соответствии с концепцией города Агдама, в различных жилых массивах будут построены 12 котельных комплексов, чтобы обеспечить отопление и горячую воду для переселяемых сюда людей"

– поведала Сараби.

Подытоживая все вышесказанное, она подчеркнула, что строительство в Агдаме идет высокими темпами.

Генплан Агдама

Впервые его представили в конце мая 2021 года, когда с рабочей поездкой в город прибыл президент Азербайджана. В рамках той поездки был также заложен фундамент города. Генплан Агдама стал первым генпланом среди всех городов, которые находятся в освобожденных территориях. В прошлом году был утвержден генплан развития Агдама до 2040 года.