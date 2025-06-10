Вестник Кавказа

Баку примет азербайджано-узбекский бизнес-форум

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© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В Баку пройдет азербайджано-узбекский бизнес-форум. В рамках мероприятия предусмотрено проведение переговоров между предпринимателями.

В Баку 2 июля пройдет азербайджано-узбекский бизнес-форум, на котором будет представлен экономический потенциал Азербайджана и Узбекистана.

Помимо этого, в рамках мероприятия будет предоставлена информация о возможностях взаимных инвестиций.

Отмечается, что участники обсудят перспективные направления для развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Кроме того, на бизнес-форуме состоятся переговоры между представителями госструктур и деловых кругов, а также между азербайджанскими и узбекскими предпринимателями.

Как заявили организаторы, мероприятие станет эффективной площадкой для установления деловых связей, обмена опытом и обсуждения совместных проектов.

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