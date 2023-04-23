Власти Азербайджана приняли надлежащие меры для обеспечения контроля в начале дороги Лачин-Ханкенди на армяно-азербайджанской границе, сообщает пресс-служба МИД Азербайджанской Республики.
В ведомстве напомнили, что в течение 2,5 лет Баку внимательно следил за тем, как Ереван перевозил из Армении через Лачинскую дорогу оружие, боеприпасы и живую силу для армянских незаконных вооруженных формирований на территорию Азербайджана. Также в МИД рассказали и о незаконном вывозе природных ресурсов.
"22 апреля камерами видеонаблюдения министерства обороны АР был зафиксирован въезд на территорию Азербайджана военной автоколонны и грузовых автомобилей Армении с двумя жилыми контейнерами военного назначения, что противоречит трехстороннему Заявлению, и нормам и принципам международного права"
- МИД Азербайджана
В МИД подчеркнули, что образование механизма на Лачинской дороге обеспечит безопасность передвижения на данном участке, добавив, что это является прерогативой азербайджанского руководства и главным условием национальной безопасности, суверенитета и верховенства закона.
"Согласно трехсторонним заявлениям, в рамках данной дополнительной меры, являющейся гарантией безопасности со стороны Азербайджана для передвижения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинской дороге, будут созданы необходимые условия для транспарентного и упорядоченного проезда армянских жителей, проживающих в Карабахском районе, из этого пункта в Армению и Азербайджан в обоих направлениях"
- МИД Азербайджана
В министерстве отметили, что Баку готов к сотрудничеству в целях обеспечения безопасности и контроля на границе с Арменией, а также уточнили, что механизмы будут действовать совместно с российскими миротворцами.