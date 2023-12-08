Баку отверг предложение Еревана об отводе войск от границы

Джейхун Байрамов заявил, что Баку не согласен с предложением Еревана об отводе войск от границы. По его словам, нет гарантий того, что после отведения войск там ничего не произойдет.

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов назвал неприемлемым предложения Армении об отводе войск от границы Азербайджана и Армении. Он напомнил, что граница не делимитирована.

"Если войска будут отведены, когда нет соглашения о границе, кто может гарантировать, что там ничего произойдет?"

- Джейхун Байрамов

Министр подчеркнул, что азербайджанские войска стоят на своей территории, только они должны защищать границу. Он призвал Еревана конструктивно ответить на предложения Баку, после чего ситуация будет развиваться в положительном ключе.