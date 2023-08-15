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Баку обвинил Ереван в отказе предоставлять информацию о массовых захоронениях

Баку обвинил Ереван в отказе предоставлять информацию о массовых захоронениях
Помощник президента Азербайджана обвинил Армению в том, что она не предоставляет подробную информацию о массовых захоронениях. Он отметил, что в Шуше обнаружено еще одно массовое захоронение.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев обвинил армянскую сторону в том, что она отказывается предоставлять подробную информацию о местонахождении массовых захоронений.

В соцсетях он напомнил об обнаружении массового захоронения 4 тыс мирных азербайджанцев, которое находилось рядом с Шушинской тюрьмой. Гаджиев отметил, что в здании содержались не только военнопленные, но и мирные жители, которых подвергали пыткам и убивали.

В июне на территории Шушинской тюрьмы нашли массовое захоронение. В ходе раскопок, которые длились с 1 по 15 августа, обнаружены останки 17 погибших.

До этого массовые захоронения были найдены в населенных пунктах Агдамского, Шушинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Физулинского районов, а также в Кельбаджаре и Агдаме.

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