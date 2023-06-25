Баку: Ереван настаивает на провокации против Азербайджана

Опубликовано: 12:21, 25 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана осудил заявления Армении, в котором говорится о ненависти и вражде якобы со стороны Баку. Ереван настаивает на продолжение провокаций против Азербайджана.

МИД Азербайджана решительно осудил слова армянского руководства, в которых Ереван обвинил Баку в ненависти и вражде.

В ведомстве напомнили, что в период тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий Армения проводила этнические чистки по отношению к мирным азербайджанцам, нарушая при этом взятые на себя обязательства.

В министерстве подчеркнули, что армянские формирования по-прежнему находятся на территории Азербайджана, а Ереван продолжает препятствовать мирному урегулированию.

"Представление временного ограничения работы КПП "Лачин" в связи с проводимыми Азербайджаном расследованиями и мерами безопасности как «блокада и этническая чистка» после провокации Армении является частью лживой пропаганды Армении"

- МИД АР

В Баку заявили, что Ереван все еще не хочет подходить к вопросу прохода армян в обе стороны в духе взаимопонимания и сотрудничества с азербайджанскими пограничниками и настаивает на продолжение провокаций против Азербайджана.

Также в МИД обвинили Армению в безосновательных утверждениях о том, что карабахским армянам якобы грозит гуманитарная угроза.

"Яростный отказ Азербайджана от предложений помочь в случае необходимости жителям Армении со стороны тех, кто представляет себя представителями этих жителей, свидетельствует о том, что Армения использует этот вопрос в своих узкополитических целях"

- МИД АР

В заключение пресс-служба министерства сказала, что Баку сегодня прилагает большие усилия для реинтеграции жителей Армении и желает покончить с вмешательством Еревана в этот процесс.