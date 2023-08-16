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Баку: действия армянских лоббистов в Конгрессе США плохо влияют на ситуацию на Южном Кавказе

Баку: действия армянских лоббистов в Конгрессе США плохо влияют на ситуацию на Южном Кавказе
Помощник президента Азербайджана заявил, что усилия по ограничению военной поддержки Азербайджана организованы представителями американского Конгресса из армянского лобби.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев заявил, что попытки по ограничению военной поддержки Азербайджана спланированы представителями американского Конгресса.

В интервью изданию Politico он сообщил, что члены Конгресса США являются представителями армянского лобби. По его словам, они не думают о национальных интересах своего государства.

Гаджиев подчеркнул, что подобные действие пагубно повлияют на усилия Вашингтона и его союзников по обеспечению мира на Южном Кавказе.

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