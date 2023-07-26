Баку: Армения занимается политической спекуляцией и шантажом

Опубликовано: 23:30, 26 июл 2023 (UTC+3 MSK)

В Баку заявили, что дорога Агдам-Ханкенди полностью открыта для доставки грузов. Также там назвали политической спекуляцией препятствование Ереваном использованию дороги.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter прокомментировал ситуацию вокруг дороги Агдам-Ханкенди.

Он напомнил, что дорога полностью открыта для доставки всех видов грузов по договоренности в Брюсселе.

Также помощник назвал препятствование Ереваном использованию дороги Агдам-Ханкенди политической спекуляцией и шантажом.

Кроме того, Гаджиев заявил, что Ереван эксплуатирует армян Карабахского экономического района Азербайджана в качестве заложников.