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Баку: Армения занимается политической спекуляцией и шантажом

Баку: Армения занимается политической спекуляцией и шантажом
В Баку заявили, что дорога Агдам-Ханкенди полностью открыта для доставки грузов. Также там назвали политической спекуляцией препятствование Ереваном использованию дороги.

Помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев в своем Twitter прокомментировал ситуацию вокруг дороги Агдам-Ханкенди.

Он напомнил, что дорога полностью открыта для доставки всех видов грузов по договоренности в Брюсселе.

Также помощник назвал препятствование Ереваном использованию дороги Агдам-Ханкенди политической спекуляцией и шантажом.

Кроме того, Гаджиев заявил, что Ереван эксплуатирует армян Карабахского экономического района Азербайджана в качестве заложников.

Отказ от дороги Агдам-Ханкенди недопустим – Хикмет Гаджиев

Отказ от дороги Агдам-Ханкенди недопустим – Хикмет Гаджиев

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