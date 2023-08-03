Опубликовано: 15:40, 3 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана назвал заявление армянского премьера на заседании правительства новой попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество по вопросам работы ППП "Лачин".

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало недавнее заявление армянского премьера Никола Пашиняна на заседании правительства 3 августа.

В ведомстве заявили, что глава правительства РА в очередной раз пытается ввести в заблуждение мировое сообщество по вопросам работы погранпункта "Лачин", а также делимитации границы и территориальной целостности. Там отметили, что Ереван не отказывается от намерений обострения ситуации.

"То, что премьер-министр Армении Никол Пашинян называет инцидент от 15 июня с обстрелом армянской стороной наших пограничников, которые находились на суверенной территории Азербайджана на мосту Хакари, провокацией со стороны Азербайджана, демонстрирует, что Ереван пытается найти оправдание своим провокациям"

- МИД Азербайджана

В министерстве сообщили, что работа пункта регулируется Баку и имеет большое значение для контроля доступа и выезда на Лачинскую дорогу, через которую Ереван продолжает вести незаконную деятельность на территории Азербайджана на протяжении последних лет. В МИД также напомнили тот факт, что претензии Армении беспочвенны, особенно после того, как Суд ООН отклонил армянскую апелляцию по вопросу ликвидации пункта "Лачин.

Кроме того, в Баку рассказали о встрече в Праге 6 октября 2022, где Никол Пашинян назвал Алматинскую декларацию 1991 года основой для разграничения, но в то же время продолжает выдвигать территориальные претензии Азербайджана и поддерживать фейковый режим сепаратистов в Карабахском регионе. По мнению МИД, это демонстрирует отсутствие у Армении желания участвовать в процессах по урегулированию.

"Армянской стороне, которая вводит в заблуждение общественность в связи с арестом Вагифа Хачатуряна, совершившего преступление против человечности, хотелось бы еще раз напомнить, что в международном гуманитарном праве нет ограничений, препятствующих принятию соответствующих мер против военных преступников. Арест этого лица осуществлен в рамках азербайджанского законодательства и международного права"

- МИД Азербайджана

Министерство считает, что Еревану следовало бы поддержать дело о привлечении к уголовной ответственности лиц, которые совершали преступления против мирного азербайджанского населения во времена оккупации.

В заключение Баку призвал Армению отказаться от провокационных шагов ради мира и стабильности на Южном Кавказе, а также поддержать использование Азербайджаном дороги "Агдам-Ханкенди" и не препятствовать процессу реинтеграции карабахских армян.