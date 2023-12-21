Байрамов: все инициативы по мирному договору исходили из Баку

Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам года сообщил, что Азербайджан получил от Армении пакет предложений по договору. Он допустил встречу глав МИД стран на границе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года сообщил, что Баку получил от Еревана очередной пакет предложений по мирному соглашению.

Он также отметил, что Армения не позволяет добиться значительного прогресса в переговорах из-за постоянного невыполнения своих обязательств.

Байрамов предложил провести переговоры глав МИД Азербайджана и Армении на границе двух стран. Он также выразил надежду на встречи в Баку и Ереване.

Помимо этого, дипломат заявил, что армяно-азербайджанский переговорный процесс не должен становиться заложником третьих стран.

Он напомнил, что все инициативы, связанные с мирным соглашением, исходили из Азербайджана.

"Здесь много щепетильных моментов. Суть в том, чтобы был подписан документ, универсальные принципы которого были приняты обеими сторонами и сформировали основу отношений. Естественно, это не будет решением всех вопросов"

- Джейхун Байрамов