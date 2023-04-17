Байрамов поговорил с советником госсекретаря США о нормализации между Баку и Ереваном

Опубликовано: 16:37, 17 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: страница в соцсети министерства иностранных дел Азербайджана

Глава азербайджанского МИД провел переговоры с советником госсекретаря США, центральной темой которых стала нормализация между Азербайджаном и Арменией. В ходе встречи Джейхун Байрамов заявил о необходимости как можно быстрее освободить из армянского плена двух азербайджанских военных.

В понедельник состоялась встреча главы МИД Азербайджана и старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Центральной темой беседы Джейхуна Байрамова и Льюиса Боно стали перспективы переговоров по нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов акцентировал внимание на том, что Ереван по-прежнему не выполнил свои обязательства, взятые в рамках трехстороннего соглашения, и продолжает осуществлять различного рода провокации. Он уточнил, что на азербайджанских землях все еще присутствуют силы Армении, а под армянской оккупацией находятся целых восемь сел.

Кроме того, руководитель дипмиссии призвал Армению освободить взятых ранее в плен двух азербайджанских военных.