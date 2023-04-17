Байрамов поговорил с советником госсекретаря США о нормализации между Баку и Ереваном

В понедельник состоялась встреча главы МИД Азербайджана и старшего советника госсекретаря США по переговорам на Кавказе. Об этом сказано в распространенном сегодня сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.
Центральной темой беседы Джейхуна Байрамова и Льюиса Боно стали перспективы переговоров по нормализации между Азербайджаном и Арменией.
Байрамов акцентировал внимание на том, что Ереван по-прежнему не выполнил свои обязательства, взятые в рамках трехстороннего соглашения, и продолжает осуществлять различного рода провокации. Он уточнил, что на азербайджанских землях все еще присутствуют силы Армении, а под армянской оккупацией находятся целых восемь сел.
Кроме того, руководитель дипмиссии призвал Армению освободить взятых ранее в плен двух азербайджанских военных.