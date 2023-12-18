Байк-парк с тактильной тропой запустят в Сочи

Байк-парк со множеством трасс для катания на велосипеде заработает в Сочи в ближайшее время – его открытие будет приурочено к юбилею Олимпиады-2014.

Сочи отпразднует юбилей Олимпийских игр 2014 года запуском байк-парка в Красной Поляне, рассказала первый вице-мэр.

По словам Светланы Калининой, в комплексе, кроме катания на велосипеде, будут доступны и другие активности, такие как полоса препятствий, специальная зона для детей и тактильная тропа.

Те, кто устанет, смогут восстановить силы в специальных зонах отдыха.

"Для освещения установят парковые торшеры, покрытие пешеходных зон выполнят из гранитной брусчатки"

– чиновница

Калинина добавила, что маршрут будет доступен как для пешеходов, так и для велосипедистов, а также самокатчиков, уже в следующем месяце.