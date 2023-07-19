Байден откликнулся на протесты в Израиле

Опубликовано: 15:07, 19 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Президент США призвал власти Израиля искать компромисс по спорным областям политики. В то же время он констатировал наличие в стране «яркой демократии».

Президент США Джо Байден заявил о том, что продолжающиеся в Израиле протесты, участники которых требуют отменить правительственную реформа суда, наглядно демонстрируют яркость израильской демократии.

В то же время ситуация, поляризовавшая общество в еврейском государстве, не может не волновать Вашингтон. В этой связи хозяин Овального кабинета призвал власти страны во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху к поиску максимально широкого компромисса.

«Нахождение консенсуса по спорным областям политики требует времени. Для значительных изменений это важно. Поэтому я рекомендую израильским лидерам не торопиться. Я считаю, что лучшее решение - продолжать искать максимально широкий консенсус по вопросу»

– Джо Байден

Ранее сообщалось, что несогласные с реформой суда организуют марш протеста, который пройдет от Тель-Авива до Иерусалима.