Байден откликнулся на протесты в Израиле

Президент США Джо Байден заявил о том, что продолжающиеся в Израиле протесты, участники которых требуют отменить правительственную реформа суда, наглядно демонстрируют яркость израильской демократии.
В то же время ситуация, поляризовавшая общество в еврейском государстве, не может не волновать Вашингтон. В этой связи хозяин Овального кабинета призвал власти страны во главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху к поиску максимально широкого компромисса.
«Нахождение консенсуса по спорным областям политики требует времени. Для значительных изменений это важно. Поэтому я рекомендую израильским лидерам не торопиться. Я считаю, что лучшее решение - продолжать искать максимально широкий консенсус по вопросу»
– Джо Байден
Ранее сообщалось, что несогласные с реформой суда организуют марш протеста, который пройдет от Тель-Авива до Иерусалима.