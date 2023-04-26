Байден: горжусь тем, что США – союзник Израиля

Опубликовано: 9:41, 26 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

США гордятся сотрудничеством с Израилем. Также США признают силу израильской демократии, которая лежит в основе двусторонних союзнических отношений. Об этом заявил президент США.

Президент США Джо Байден, поздравляя Израиль с 75-м Днем независимости страны, заявил о том, что гордится дружбой с этой страной.

"От имени американского народа я посылаю свои наилучшие пожелания народу Израиля. Мы гордимся тем, что нас считают одними из первых ее друзей и союзников. США признают силу израильской демократии - основу нашей особой и крепкой дружбы"

– сказал американский лидер.

В свою очередь, законодательное собрание США одобрило традиционное заявление, сделанное в честь Дня независимости Израиля. В этом году, помимо обычного призыва к укреплению отношений между Израилем и Соединенными Штатами, в заявлении также содержится призыв распространить действие «Авраамовых соглашений» на другие страны.

Напомним, что сегодня в Израиле продолжается празднование Дня независимости.