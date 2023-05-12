Азербайджанский военный убит при провокации Армении на границе

Опубликовано: 23:45, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жертвой идущих на границе Азербайджана и Армении третий день боестолкновений, запущенных ВС Армении, стал азербайджанский военный. Он погиб сегодня вечером, сообщили в Баку.

Второй азербайджанский военнослужащий погиб в результате провокации, которую проводят ВС Армении на границе. Об этом сообщает Минобороны АР.

"Вечером 12 мая в результате продолжающейся провокации ВС Армении погиб военнослужащий азербайджанской армии Мухаммед Караев"

— МО АР

В ведомстве обратили внимание на то, что азербайджанские войска полностью контролируют оперативную обстановку.

На данный момент армянская провокация продолжается уже третий день, в общей сложности за 10-12 мая стали шехидами двое азербайджанских военных, один был тяжело ранен.