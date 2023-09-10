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Азербайджанский военнослужащий подорвался на противопехотной мине

Азербайджанский военнослужащий подорвался на противопехотной мине
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В воскресенье в Азербайджане произошел очередной минный инцидент, в результате которого получил ранение военнослужащий ВС страны. Сейчас пострадавший находится под наблюдением врачей.

Несколько часов назад военнослужащий армии Азербайджана подорвался на противопехотной мине. Об этом информирует Минобороны Азербайджана.

"10 сентября примерно в 13:30 военнослужащий азербайджанской армии Эминов Хайям Махал оглу получил ранение, подорвавшись на противопехотной мине, заложенной в целях совершения провокации разведывательно-диверсионной группой незаконных армянских вооруженных формирований на пути обеспечения наших подразделений в Агдамском районе"

– министерство

Там отметили, что раненому была оказана вся необходимая помощь, после чего его доставили в медучреждение. Угрозы его жизни нет.

Саперы приступили к разминированию данного участка.

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