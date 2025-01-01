Вестник Кавказа

Азербайджанский посол вызван в МИД Ирана

Азербайджанский посол вызван в МИД Ирана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Во внешнеполитическом ведомстве Ирана возмущены отчислением иранских студентов из бакинского вуза. Их исключили за неподобающее поведение.

В пятницу, 24 января, посла Азербайджана в Иране вызвали в МИД Исламской Республики. Там Али Ализаде выразили протест в связи с исключением ряда иранских студентов из бакинского вуза.

В министерстве назвали подобные шаги вредными и потребовали привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за этими негативными действиями в отношении иранцев.

Дипломат также подчеркнул необходимость решительно бороться с любыми оскорблениями в адрес религиозных деятелей.

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