Азербайджанский посол вызван в МИД Ирана

Во внешнеполитическом ведомстве Ирана возмущены отчислением иранских студентов из бакинского вуза. Их исключили за неподобающее поведение.

В пятницу, 24 января, посла Азербайджана в Иране вызвали в МИД Исламской Республики. Там Али Ализаде выразили протест в связи с исключением ряда иранских студентов из бакинского вуза.

В министерстве назвали подобные шаги вредными и потребовали привлечь к ответственности всех тех, кто стоит за этими негативными действиями в отношении иранцев.

Дипломат также подчеркнул необходимость решительно бороться с любыми оскорблениями в адрес религиозных деятелей.