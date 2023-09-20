Азербайджанские войска нейтрализовали армянскую воинскую часть в Тепекенде

Опубликовано: 10:40, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Минобороны Азербайджана

Азербайджанские военные в ходе антитеррористических мероприятий нейтрализовали военную часть в Карабахе, заявил представитель Минобороны Азербайджана Анар Эйвазов.

Подразделения армии Азербайджана точными ударами с воздуха нейтрализовали воинскую часть Вооруженных сил Армении, дислоцированную в Тепекенде в Тертерском направлении, рассказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджанской Республики полковник Анар Эйвазов.

"В рамках антитеррористических мероприятий военная часть, расположенная в районе населенного пункта Тепекенд, полностью нейтрализована"

- Анар Эйвазов

Как отметил представитель азербайджанского оборонного ведомства, в этой воинской части азербайджанские военные неоднократно фиксировали незаконную деятельность.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.