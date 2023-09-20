Азербайджанские войска не стреляют по Ханкенди

Опубликовано: 11:38, 20 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вооруженные силы Азербайджана не ведут обстрел по городу Ханкенди, и все заявления об этом в соцсетях не что иное, как ложь, - заявили в министерстве обороны Азербайджана.

Вооруженные силы Азербайджана не подвергают обстрелу город Ханкенди, все подобные сообщения являются дезинформацией, заявили в Минобороны Азербайджана.

"Информация, распространяемая в некоторых армянских аккаунтах в социальных сетях о якобы возобновлении обстрелов города Ханкенди со стороны ВС Азербайджана, не отражает действительности и несет дезинформационный характер. Мы категорически опровергаем эту информацию. Еще раз заявляем, что подразделения Вооруженных сил Азербайджанской Республики высокоточным оружием нацеливаются и выводят из строя только легитимные военные объекты и военную инфраструктуру"

- Минобороны Азербайджана

В Минобороны вновь отметили, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана поражают лишь легитимные военные объекты и военную инфраструктуру высокоточным оружием.

Антитеррористическая операция в Карабахе: цели и причины

Локальная антитеррористическая операция ВС Азербайджана проводится для восстановления конституционного строя на всей территории Карабахского экономического района. Удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам ВС Армении и армянских НВФ; гражданская инфраструктура и мирное население не являются целями в ходе операции.

Антитеррористическая операция позволит реализовать положения Трехстороннего заявления от 9-10 ноября 2020 года, прекратить военные провокации, диверсии и теракты в Карабахском экономическом районе, вывести ВС Армении из Азербайджана и тем самым обеспечит безопасность мирного населения и восстановительных работ в регионе.