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Азербайджанские военные не дали армянским боевикам установить укрепления

Азербайджанские военные не дали армянским боевикам установить укрепления
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Армянские НВФ в зоне временного размещения российских миротворцев в Азербайджане попытались создать долговременные укрепления. Как подчеркнули в Минобороны АР, азербайджанские военные пресекли эту попытку.

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередной попытке участников армянских НВФ установить долговременные фортификационные укрепления.

Боевики пытались создать эти сооружения на азербайджанской территории, где временно дислоцирован РМК, а точнее – перед азербайджанскими позициями в Кельбаджарском районе. Это произошло приблизительно в 12:30 по местному времени (11:30 мск).

Азербайджанские военные в ответ предприняли неотложные меры. В результате боевики сразу же остановили работы.

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