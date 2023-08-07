Азербайджанские танкисты совершенствуются в боевой подготовке

В танковых подразделениях армии Азербайджана стартовали интенсивные занятия по боевой подготовке. Об этом проинформировали в Минобороны республики. В ведомстве отметили, что в настоящее время учения продолжаются. Цель учений – повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих.
Перед началом занятий экипажи получили инструкции по технике безопасности, а затем – доклады о решениях, принятых на макете местности.
После инструктажа взводы танкистов выполнили задачи по управлению огнем в обороне и наступлению на условного противника из глубины.
«Преодолевая в ходе управления боевыми машинами естественные и искусственные препятствия на местности, танкисты успешно выполнили поставленные задачи»
– пресс-служба Минобороны Азербайджана
В настоящее время учения продолжаются.