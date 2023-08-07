РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанские танкисты совершенствуются в боевой подготовке

Азербайджанские танкисты совершенствуются в боевой подготовке
В понедельник в Азербайджане стартовали учения танковых подразделений. Цель маневров – повысить боевые навыки военнослужащих.

В танковых подразделениях армии Азербайджана стартовали интенсивные занятия по боевой подготовке. Об этом проинформировали в Минобороны республики. В ведомстве отметили, что в настоящее время учения продолжаются. Цель учений – повышение знаний, умений и совершенствование боевых навыков военнослужащих.

Перед началом занятий экипажи получили инструкции по технике безопасности, а затем –  доклады о решениях, принятых на макете местности.

После инструктажа взводы танкистов выполнили задачи по управлению огнем в обороне и наступлению на условного противника из глубины.

«Преодолевая в ходе управления боевыми машинами естественные и искусственные препятствия на местности, танкисты успешно выполнили поставленные задачи»

– пресс-служба Минобороны Азербайджана

В настоящее время учения продолжаются.

В Москве отпраздновали День Вооруженных сил Азербайджана: чего достигла армия за 105 лет

В Москве отпраздновали День Вооруженных сил Азербайджана: чего достигла армия за 105 лет

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1345 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version