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Иностранные дипломаты побывали в освобожденном Агдаме

Иностранные дипломаты побывали в освобожденном Агдаме
© Фото: Trend
Представители министерства иностранных дел Азербайджана и дипкорпуса страны сегодня вновь знакомятся с новым, свободным и обновленным Агдамом – административным центром освобожденного от армянской оккупации Агдамского района страны.

Руководящий состав министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и руководители дипломатических представительств Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах, находятся с визитом в освобожденном от армянской оккупации городе Агдаме.

Участники поездки уже посетили городскую Аллею шехидов, ожидается, что в городе пройдет мероприятие под названием "Возрождение Агдама", передает Trend.

Также в рамках визита азербайджанские дипломаты ознакомятся с проводимыми в Агдаме восстановительными и строительными работами.

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