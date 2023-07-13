Иностранные дипломаты побывали в освобожденном Агдаме

Представители министерства иностранных дел Азербайджана и дипкорпуса страны сегодня вновь знакомятся с новым, свободным и обновленным Агдамом – административным центром освобожденного от армянской оккупации Агдамского района страны.
Руководящий состав министерства иностранных дел Азербайджанской Республики и руководители дипломатических представительств Азербайджана, аккредитованных в зарубежных странах, находятся с визитом в освобожденном от армянской оккупации городе Агдаме.
Участники поездки уже посетили городскую Аллею шехидов, ожидается, что в городе пройдет мероприятие под названием "Возрождение Агдама", передает Trend.
Также в рамках визита азербайджанские дипломаты ознакомятся с проводимыми в Агдаме восстановительными и строительными работами.