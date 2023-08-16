Азербайджан стал вторым по популярности у российских туристов

Опубликовано: 11:45, 16 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вполне ожидаемо первое место по длительным поездкам на отдых за рубеж у россиян заняла Турция, а вот вторым стал Азербайджан, который все чаще выбирали россияне для долгого летнего отдыха.

В первую тройку для длительного отдыха нынешним летом попали Турция, Азербайджан и Таиланд, и если Турция – вполне ожидаемое направление, то Азербайджан и Таиланд наши туристы выбирали в два раза чаще, чем годом ранее, показало исследование "Яндекс Путешествий".

"Самые популярные страны для длительных путешествий летом 2023 года - Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам. По сравнению с летом 2022 года доля длительных поездок в Турцию выросла в полтора раза, а в Азербайджан и Таиланд - в два раза"

- "Яндекс Путешествия"

Также по результатам бронирования отелей на 21 день и больше отметились в рейтинге Черногория, Армения и Вьетнам – туда российские туристы большей частью ездили на месяц, передает ТАСС.

При этом на Россию пришлось 55% длительных поездок – это, конечно, Сочи, Минводы, Санкт-Петербург, Калининград и Махачкала. Что касается зарубежных поездок, то останавливаться наши путешественники предпочитали в Стамбуле, Баку, Анталье, Бангкоке и Тель-Авиве.