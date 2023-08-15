Азербайджан скорбит по погибшим при взрыве в Дагестане

Опубликовано: 10:29, 15 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана опубликовал в соцсетях текст, в котором выразил соболезнования в связи со взрывом на автозаправке в Махачкале. Жертвами трагедии стали десятки человек.

Азербайджан выражает соболезнования в связи со взрывом на АЗС в столице Дагестана, говорится в сообщении министерства иностранных дел АР в социальной сети X (Twitter).

В ведомстве заявили, что глубоко огорчены случившейся в Махачкале трагедией, жертвами которой стали мирные жители. Там также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Взрыв на АЗС в Махачкале

Взрыв на одной из автозаправок в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, жертвами трагедии стали 33 человека, еще свыше сотни получили ранения.

В Дагестане был объявлен траур по погибшим, а президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в столице Дагестана.