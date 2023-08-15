РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджан скорбит по погибшим при взрыве в Дагестане

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
МИД Азербайджана опубликовал в соцсетях текст, в котором выразил соболезнования в связи со взрывом на автозаправке в Махачкале. Жертвами трагедии стали десятки человек.

Азербайджан выражает соболезнования в связи со взрывом на АЗС в столице Дагестана, говорится в сообщении министерства иностранных дел АР в социальной сети X (Twitter).

В ведомстве заявили, что глубоко огорчены случившейся в Махачкале трагедией, жертвами которой стали мирные жители. Там также выразили соболезнования родным и близким погибших.

Взрыв на АЗС в Махачкале

Взрыв на одной из автозаправок в Махачкале произошел вечером 14 августа. По последним данным, жертвами трагедии стали 33 человека, еще свыше сотни получили ранения.

В Дагестане был объявлен траур по погибшим, а президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом в столице Дагестана.

Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

Дагестан в трауре: взрыв в Махачкале погубил 30 человек

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
13865 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом

Все новости

Видео

English version