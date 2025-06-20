Вестник Кавказа

Азербайджан приветствует мир между Израилем и Ираном

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Азербайджана выпустил заявление. В нем ведомство подчеркнуло, что Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Азербайджаном.

Баку приветствует договоренности о прекращении огня между Израилем и Ираном, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Отмечается, что это важный шаг на пути к снижению эскалации и восстановлению стабильности на Ближнем Востоке.

"Мы высоко оцениваем усилия всех сторон, выступивших посредниками в достижении договоренности, и призываем к полному соблюдению условий перемирия, чтобы избежать дальнейших жертв и страданий"

- МИД Азербайджана

Ведомство также отметило готовность Баку поддерживать инициативы, направленность которых заключается в укреплении устойчивого мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

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