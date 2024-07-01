Азербайджан предложил России вести бизнес в Алятской СЭЗ

Министерство экономики Азербайджана предложило России развернуть промышленную площадку в Алятской свободной экономической зоне страны, которая идеально подходит для российских компаний в рамках проекта "Север-Юг".

Алятская свободная экономическая зона (СЭЗ) в Азербайджане идеальна для того, чтобы ее начали осваивать российские компании, заявил на международной выставке "Иннопром-2024", проходящей в Екатеринбурге, заместитель министра экономики страны Эльнур Алиев.

Ее удачное расположение в непосредственной близости с морским портом и железной дрогой позволит бизнесу из РФ экспортировать свою продукцию в ближнее зарубежье, к тому же на ней действует отдельная от Азербайджана юрисдикция.

"Недавно в рамках казанского форума мы подписали 129 договоров. В следующем году мы запускаем промзону на территории Азербайджана, где будут присутствовать российские компании. Там в основном акцент будет на нефтехимической промышленности. Российские компании, особенно из Татарстана, хотят зарегистрироваться там"

- Эльнур Алиев

Азербайджан завершает работу по запуску проекта "Север-Юг", который объединит два океана - Северный Ледовитый и Индийский, это еще больше расширит отношения России и Азербайджана в сфере бизнеса. Страны уже сотрудничают в нефтехимической промышленности, фармацевтике, машино- и судостроении, российские инвестиции присутствуют в винодельческой области Азербайджана, а недавно Баку получил запрос от российских компаний по кооперации на территории Кыргызстана, - добавил Алиев.