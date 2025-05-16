Азербайджан поможет создать оливковый сад и завод в Дагестане

Азербайджан окажет помощь Дагестану в вопросе создания оливкового сада и завода. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе поездки делегации республики в Баку.

Азербайджан собирается инвестировать в создание оливкового сада и завода по производству оливкового масла в Дагестане. Об этом информирует 20 мая правительство региона.

Во время поездки в Баку делегация, возглавляемая вице-премьером Дагестана Ризваном Газимагомедовым, провела встречу с первым замминистра экономического развития Азербайджана Эльнуром Алиевым. На ней обсуждались возможности расширения связей между Дагестаном и Азербайджаном в торговле, инвестициях, промышленности, а также по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса.

Согласно сообщению, в рамках визита на площадке представительства Российского экспортного центра в Азербайджане был подписан меморандум о сотрудничестве.

"Инвестиционное соглашение в присутствии вице-премьера Дагестана Ризвана Газимагомедова и замдиректора Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана Турал Гаджылы заключили руководитель компании ООО Isfa АР Самир Хейирбеков и руководитель АНО "Центр поддержки экспорта" Дагестана Руслан Абаскулиев"

– правительство РД

Планируется, что оливковый сад будет заложен в республике на территории 100 га. Затем на этом же месте будет построено предприятие, занимающееся производством оливкового масла.