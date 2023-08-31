Азербайджан обзаведется представительством Ставрополья

Министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин сообщил о готовности региона открыть в 2024 году свое представительство в Азербайджане.
По его словам, данная задача была поставлена главой края Владимиром Владимировым.
"Рассчитываем, что во втором полугодии 2024 года в Азербайджане появится представительство Ставропольского края, цель которого - продвижение продукции региона"
- Денис Полюбин
Он также предложил Азербайджану открыть свое представительство на Ставрополье. Министр подчеркнул, что это позволит увеличить товарооборот.
В свою очередь торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов отметил, что Ставропольский край может стать третьим субъектом, у которого есть свое представительство в Азербайджане.
Он также добавил, что сегодня Азербайджан активно сотрудничает с представительствами Дагестана и Татарстана.