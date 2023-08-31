Азербайджан обзаведется представительством Ставрополья

Опубликовано: 16:49, 31 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ставрополье планирует открыть свое представительство в Азербайджане. В ответ власти региона предложили Азербайджану открыть свое представительство для роста товарооборота.

Министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин сообщил о готовности региона открыть в 2024 году свое представительство в Азербайджане.

По его словам, данная задача была поставлена главой края Владимиром Владимировым.

"Рассчитываем, что во втором полугодии 2024 года в Азербайджане появится представительство Ставропольского края, цель которого - продвижение продукции региона"

- Денис Полюбин

Он также предложил Азербайджану открыть свое представительство на Ставрополье. Министр подчеркнул, что это позволит увеличить товарооборот.

В свою очередь торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов отметил, что Ставропольский край может стать третьим субъектом, у которого есть свое представительство в Азербайджане.

Он также добавил, что сегодня Азербайджан активно сотрудничает с представительствами Дагестана и Татарстана.