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Азербайджан обзаведется представительством Ставрополья

Азербайджан обзаведется представительством Ставрополья
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ставрополье планирует открыть свое представительство в Азербайджане. В ответ власти региона предложили Азербайджану открыть свое представительство для роста товарооборота.

Министр экономического развития Ставрополья Денис Полюбин сообщил о готовности региона открыть в 2024 году свое представительство в Азербайджане.

По его словам, данная задача была поставлена главой края Владимиром Владимировым.

"Рассчитываем, что во втором полугодии 2024 года в Азербайджане появится представительство Ставропольского края, цель которого - продвижение продукции региона"

- Денис Полюбин

Он также предложил Азербайджану открыть свое представительство на Ставрополье. Министр подчеркнул, что это позволит увеличить товарооборот.

В свою очередь торговый представитель России в Азербайджане Руслан Мирсаяпов отметил, что Ставропольский край может стать третьим субъектом, у которого есть свое представительство в Азербайджане.

Он также добавил, что сегодня Азербайджан активно сотрудничает с представительствами Дагестана и Татарстана.

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