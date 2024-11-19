Вестник Кавказа

Азербайджан начнет поставлять газ в Германию

Газовые трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджан и Германия заключили контракт на 10 лет на поставку азербайджанского газа. Ежегодные поставки SOCAR в Германию составят около 1,5 млрд куб.

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и государственная энергетическая компания Германии SEFE подписали контракт на поставку в европейскую страну азербайджанского природного газа.

Контракт заключен на 10 лет, поставки будут поэтапно увеличиваться до уровня 1,5 млрд куб в год. Осуществлять поставки SOCAR сможет по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который идет до Италии.

Возможность поставок газа из Азербайджана в Германию обсуждалась осенью 2024 года на COP29.

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