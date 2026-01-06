Азербайджан начал поставлять газ в Германию и Австрию

Список европейских получателей азербайджанского газа увеличился и достиг 16. В январе начался экспорт газа из Азербайджана в Германию и Австрию.

Азербайджанская компания SOCAR приступила к поставкам газа еще в две европейские страны – Германию и Австрию.

"SOCAR, осуществляя продажу значительных объемов газа, транспортируемого по Трансадриатическому газопроводу (TAP), который является европейским сегментом Южного газового коридора, делает следующий важный шаг в экспорте азербайджанского газа. С января 2026 года азербайджанский газ поставляется покупателям не только из других стран региона, но и из Австрии и Германии"

– компания

На конец 2025 года Азербайджан экспортировал газ в 14 стран Европы, с января 2026 года их количество увеличилось до 16. В Германию и Австрию азербайджанский газ поступает через Италию.

"SOCAR продолжает расширять деятельность по маркетингу газа в Европе и регионе Ближнего Востока в соответствии с газовой стратегией, сформированной под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева"

– компания

Газовые контакты Баку с ЕС

Главный редактор МИА "Тренд" Эмин Алиев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на политический эффект от развития экономического сотрудничества Азербайджана с Европой в газовой сфере.

"Запуск поставок в Австрию и Германию – это уже шестнадцатый этап расширения азербайджанского газового экспорта в страны Европы. Он еще больше укрепит позиции Баку на европейском рынке, кроме того, у этих поставок есть очевидный внешнеполитический эффект. Поставки газа – это, условно говоря, краеугольный камень, на котором помимо роста контактов в смежных отраслях экономики выстраивается еще и политическое сотрудничество. Так что теперь стоит ожидать довольно серьезного импульса для развития отношений Азербайджана с ФРГ и Австрией в целом", - прежде всего сказал он.

"Конечно, запуск поставок газа в Германию открывает для Азербайджана значительные перспективы наращивания газового экспорта, ведь германская экономика входит в число крупнейших экономик мира. Берлин – один из лидеров Евросоюза. Пускай пока доля азербайджанского газа в энергобалансе и Австрии, и Германии будет невелика, но эти контракты определенно будут иметь большие долгосрочные последствия как экономические, так и внешнеполитические. Это безусловно очень важно для укрепления партнерских отношений с нашими европейскими коллегами", - подчеркнул Эмин Алиев.

Перспективы газового экспорта

Эксперт отметил, что Баку нацелен на расширение экономических контактов с европейскими государствами. "Поставки азербайджанского газа в Европу привязаны в первую очередь к географии существующих газотранспортных сетей. Наш газ прокачивается в западном направлении по Южному газовому коридору – через Грузию и Турцию он попадает на Балканы, а оттуда в Италию. Помимо Италии первоочередными покупателями азербайджанского газа стали Балканские страны – Греция, Болгария, Румыния, Венгрия. Соответственно, по географии трубопроводов можно составить четкое представление о том, какие страны могут стать следующими", - сообщил он.

"Разумеется, Баку хотел бы расширения поставок в направлении Западной Европы, где находятся крупные потребители газа, но там очень многое зависит от политических отношений с государствами, от их заинтересованности в заключении газовых контрактов в SOCAR и от наличия газотранспортных сетей. Напомню, что не во все балканские страны сразу начались поставки: к моменту запуска Южного газового коридора между ними не было необходимой взаимосвязи и пришлось строить дополнительные трубопроводы-интерконнекторы, позволившие прокачивать новые объемы газа. Не имелось даже интерконнектора Греция-Болгария, который теперь стал одной из ключевых артерий для расширения географии наших поставок", - указал Эмин Алиев.

"Начало поставок в Германию означает, что через Германию азербайджанский газ может выйти в Польшу, а оттуда – в ряд стран Восточной Европы. Конечно, понадобится решить вопросы с пропускной способностью трубопроводов, возможно, построить дополнительные ветки. Азербайджанская сторона неоднократно в последние годы подчеркивала, что подходит к этой теме исключительно с экономической, коммерческой стороны и готова работать с любым государством и любой компанией, желающими импортировать наш газ. Если есть обоюдный интерес в бизнесе, можно решить любые технические вопросы – инфраструктурные и ценовые. В случае с 16 странами, в которые мы уже поставляем газ, этот интерес был у всех", - подчеркнул главный редактор МИА "Тренд".

"Европейцы, особенно в последние годы, проявляют большой интерес к азербайджанскому газу, поскольку перед Европой стоит вопрос о диверсификации источников поставок. Многие страны Европы зависят от одного-двух источников. Поскольку ЕС принял план по снижению импорта российского газа, встал логичный вопрос, чем эти огромные объемы заменять. Наряду со многими другими источниками используется и газ из Азербайджана. Безусловно, это конъюнктура, которая выгодна азербайджанской экономике, и Азербайджан таким образом эффективно реализует свои экономические интересы", - заключил Эмин Алиев.