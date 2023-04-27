Опубликовано: 16:26, 27 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

МИД Азербайджана дал ответ на заявления Никола Пашиняна по поводу установки Баку пограничного пункта на Лачинской дороге. В ведомстве заявили, что Ереван посягает на суверенитет и целостность Азербайджана.

МИД Азербайджана прокомментировал недавние заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касаемо установки Баку КПП на Лачинской дороге, которые он сделал в ходе заседания правительства.

Ведомство назвало утверждения Пашиняна абсурдными и подчеркнуло, что любое вмешательство Еревана в вопрос установки погранпункта на армяно-азербайджанской границе, является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Там же напомнили, что Армения отказывается выполнять обязательства, взятые на себя в ходе трехсторонних договоренностей.

Далее МИД отметил, что подобные обращения руководства Армении усиливают напряженность на Южном Кавказе, не приближая мир и безопасность в регион.

"Совершенно неверно оценивать установку этого КПП, который будет регулировать режим въезда-выезда на границе, как перекрытие дороги. Вопреки утверждениям Пашиняна, в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан обладает полномочиями и суверенными правами на Лачинской дороге", - МИД АР.

В Баку призвали Ереван подходить к мирному процессу с полной ответственностью, действовать в рамках трехсторонних заявлений и воздержаться от шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.