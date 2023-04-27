МИД Азербайджана прокомментировал недавние заявления армянского премьера Никола Пашиняна, касаемо установки Баку КПП на Лачинской дороге, которые он сделал в ходе заседания правительства.
Ведомство назвало утверждения Пашиняна абсурдными и подчеркнуло, что любое вмешательство Еревана в вопрос установки погранпункта на армяно-азербайджанской границе, является посягательством на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Там же напомнили, что Армения отказывается выполнять обязательства, взятые на себя в ходе трехсторонних договоренностей.
Далее МИД отметил, что подобные обращения руководства Армении усиливают напряженность на Южном Кавказе, не приближая мир и безопасность в регион.
"Совершенно неверно оценивать установку этого КПП, который будет регулировать режим въезда-выезда на границе, как перекрытие дороги. Вопреки утверждениям Пашиняна, в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджан обладает полномочиями и суверенными правами на Лачинской дороге", - МИД АР.
В Баку призвали Ереван подходить к мирному процессу с полной ответственностью, действовать в рамках трехсторонних заявлений и воздержаться от шагов, направленных против суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики.