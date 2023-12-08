Азербайджан инвестировал $20 млрд в экономику Турции

Назван объем взаимных инвестиций Азербайджана и Турции. Азербайджан в этом году вложил в турецкую казну $20 млрд.

Азербайджан и Турция продолжают развивать связи в сфере экономики и наращивать объемы товарооборота. В этом году АР вложил в экономику Турции $20 млрд. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, которая состоялась в азербайджанской столице.

"За первые 10 месяцев 2023 года наш товарооборот приблизился к 7 млрд. Азербайджан инвестировал в экономику Турции $20 млрд, а Турция в экономику Азербайджана - $15 млрд. Мы считаем, что можем достичь еще больших показателей в ряде сфер"

– Джейхун Байрамов

Кроме этого главы МИД поднимали вопросы по работе турецких организаций на территории Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.