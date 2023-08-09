Азербайджан и Узбекистан объединяются в энергетике

Опубликовано: 23:53, 9 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Представители Азербайджана и Узбекистана провели рабочую встречу, в ходе которой стороны договорились о составлении новой дорожной карты по сотрудничеству в энергетике.

Новая дорожная карта по энергетическому сотрудничеству будет подписана до конца августа между Азербайджаном и Узбекистаном, сообщает пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

Ранее представители обеих стран встретились для обсуждения энергетического сотрудничества. Стороны поговорили о реализации подписанной в прошлом году дорожной карты по расширению связей в этой сфере.

По итогам переговоров выполнение работ в рамках карты представители назвали удовлетворительным. Кроме того, Азербайджан и Узбекистан договорились о создании новой дорожной карты, подписание которой намечено на конец августа в рамках визита Шавката Мирзиеева в Баку.