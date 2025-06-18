Азербайджан глубоко обеспокоен эскалацией вокруг ударов США по Ирану

МИД Азербайджана выпустил заявление, в котором выразил обеспокоенность нарастающей эскалацией после атаки США на ядерные объекты Ирана. Баку призывает стороны к сдержанности и переговорам.

Азербайджан выражает глубокую обеспокоенность в связи с дальнейшей эскалацией ситуации после ударов США по ядерным объектам в Иране, говорится в заявлении МИД АР.

"Выражаем глубокую обеспокоенность дальнейшим обострением ситуации после военных операций США, направленных на ядерные объекты в Исламской Республике Иран"

- МИД Азербайджана

Внешнеполитическое ведомство призывает все стороны конфликта проявить сдержанность и воздержаться от дальнейшего обострения ситуации, а также перейти к переговорам для решения существующих проблем.

Напомним, что в ночь с 21 на 22 июня ВВС США нанесли несколько ударов по ядерным объектам Ирана в Исфахане, Фордо и Натанзе. Вашингтон заявляет, что уничтожил не только все предприятия по обогащению урана, но и ядерный потенциал Ирана в целом. В Тегеране это отрицают.