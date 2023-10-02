Автобус с пассажирами врезался в забор на Кубани

Водитель автобуса врезался в ограждение в Кущевском районе Краснодарского края.
Девять человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса, выполняющего рейс из Анапы.
По данным местных правоохранителей, ЧП произошло ночью Кущевском районе.
«Ночью 2 октября по М-4 "Дон" автобус Mercedes-Benz следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение»
– пресс-служба краевого ГУ МВД.
Пострадавшие доставлены в больницы. По факту проводится расследование: устанавливается степень виновности водителя транспортного средства