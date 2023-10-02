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Автобус с пассажирами врезался в забор на Кубани

Автобус с пассажирами врезался в забор на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Водитель автобуса врезался в ограждение в Кущевском районе Краснодарского края.

Девять человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса, выполняющего рейс из Анапы.

По данным местных правоохранителей, ЧП произошло ночью Кущевском районе.

«Ночью 2 октября по М-4 "Дон" автобус Mercedes-Benz следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение»

– пресс-служба краевого ГУ МВД.

Пострадавшие доставлены в больницы. По факту проводится расследование: устанавливается степень виновности водителя транспортного средства

В аварии с автобусом в Иране пострадало по меньшей мере 10 человек

В аварии с автобусом в Иране пострадало по меньшей мере 10 человек

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