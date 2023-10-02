Автобус с пассажирами врезался в забор на Кубани

Опубликовано: 10:38, 2 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Водитель автобуса врезался в ограждение в Кущевском районе Краснодарского края.

Девять человек пострадали в результате аварии с участием пассажирского автобуса, выполняющего рейс из Анапы.

По данным местных правоохранителей, ЧП произошло ночью Кущевском районе.

«Ночью 2 октября по М-4 "Дон" автобус Mercedes-Benz следовал из Анапы транзитом в другой регион. В Кущевском районе 35-летний водитель не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение»

– пресс-служба краевого ГУ МВД.

Пострадавшие доставлены в больницы. По факту проводится расследование: устанавливается степень виновности водителя транспортного средства