Автобус с пассажирами из КБР попал в аварию на Ставрополье

Трагедией закончилось столкновения автобуса и легковушки на Ставрополье. По факту проводится следствие.

Один человек погиб в результате аварии с участием легковушки и автобуса. ДТП произошло на Ставрополье, Пассажирский автобус двигался из Кабардино-Балкарии.

«Водитель автомобиля ВАЗ-2109 по неустановленным пока причинам выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Volvo. От полученных травм на месте скончался водитель легкового автомобиля, 21-летний житель округа»

– краевое управление ГИБДД.

Находившиеся в автобусе люде не пострадали. Они были отправлены далее по маршруту прибывшим на место ДТП транспортом.

Сейчас на месте происходят следственные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.