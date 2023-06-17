Авиарейсы свяжут Дагестан с Ираном и Беларусью

Опубликовано: 20:08, 17 июн 2023 (UTC+3 MSK)

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В Дагестане планируется запустить авиарейсы в Минск и Тегеран. Также прорабатывается возможность запуска авиарейсов в Волгоград и Ярославль.

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о том, что власти республики ведут переговоры с представителями Минска и Тегерана на предмет налаживания авиасообщения.

Кроме того, планируется запустить авиарейсы в Волгоград и Ярославль.

"Дальнейшее расширение авиамаршрутной сети является приоритетным направлением социально-экономического развития Дагестана с учетом имеющегося туристического потенциала. В настоящее время прорабатываются новые перспективные направления по внутренним авиарейсам - Ярославль, Волгоград, по международным - Минск, Тегеран"

– Сергей Меликов

Ранее стало известно о том, что пассажиропоток аэропорта Махачкалы за I квартал текущего года превысил 500 тыс человек.