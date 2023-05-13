Авиакомпаниям России пока не выдали разрешение на рейсы в Грузию

Опубликовано: 11:46, 13 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Разрешение на полеты в Грузии на данный момент не выдали ни одному российскому авиаперевозчику. Они должны получить его у Агентства гражданской авиации Грузии.

К настоящему времени ни одной авиакомпании России, желающей совершать полеты в Грузию, не выдали на это разрешение. Об этом заявили в компании "Тав Джорджиа", владеющей Батумским и Тбилисским аэропортами.

Там подчеркнули, что соответствующие разрешения авиаперевозчикам необходимо получать у Агентства гражданской авиации Грузии.

Какие компании смогут выполнять рейсы

Ранее в Минэкономики Грузии озвучили условие, которому должна соответствовать авиакомпания из РФ, чтобы получить разрешение на выполнение прямых рейсов Грузию. В ведомстве отметили, что совершать их смогут авиаперевозчики, которые не находятся в санкционных списках.

О возможности запустить рейсы между странами заявили в авиакомпании Georgian Airways. Представитель авиаперевозчика подчеркнул, что это направление всегда было и будет прибыльным, а также добавил, что на сегодняшний день в РФ живет много людей с грузинскими корнями. При этом он акцентировал внимание на том, что для запуска рейсов нужно будет выполнить большой объем серьезной подготовительной работы.

Реакция США

Восстановление авиасообщения между Россией и Грузией прокомментировали в пресс-службе американского Госдепа В частности, замглавы пресс-службы отметил, что Грузия рискует попасть под санкции, если полеты между странами будут возобновлены. По словам Веданта Пателя, в первую очередь ограничительные меры затронут компании, которые действуют в грузинских аэропортах.