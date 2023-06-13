Авария на насосной станции оставила без воды часть Махачкалы

Опубликовано: 12:02, 13 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Часть Махачкалы сегодня на весь день останется без водоснабжения – причиной тому стала авария на насосной станции на проспекте Амет-Хана Султана, которую сейчас устраняют специалисты компании "Махачкалаводоканал".

Жители части Махачкалы сегодня проведут без холодной воды практически целый день, до 17 часов, по причине аварии на насосной станции в центре столицы.

Водоснабжение прекращено, потому что на насосной станции, расположенной на проспекте Амет-Хана Султана, ведутся аварийные работы, сообщила компания "Махачкалаводоканал", передает "АиФ-Дагестан".

В последний раз без воды в течение целого дня, 17 января, оставались пригородные поселки Махачкалы, однако тогда их жителей предупредили заранее, пояснив, что подача холодной воды будет отсановлена из-за ремонтных работ на водоводе Миатли - Махачкала.