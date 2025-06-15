Атака Ирана: что случилось ночью в Израиле

В Израиле в результате ночных ударов Ирана пострадали около 30 человек, сообщается о трех погибших. Иран ударил по разведывательным центрам и по электростанции в Хайфе.

В ночь на понедельник Иран ударил по разведывательным центрам Израиля в рамках третьего этапа операции "Правдивое обещание - 3".

"Бойцы аэрокосмических сил КСИР провели новую серию ракетных ударов, нацеленных на разведывательные центры захватнического режима (имеется в виду Израиль - ред) во время третьего этапа операции "Правдивое обещание 3"

– Корпус стражей исламской революции

Ракетный удар был нанесен по электростанции в Хайфе, оттуда поднимается столб дыма, передает агентство NourNews.

Сообщается о росте числа погибших и пострадавших. По данным израильской службы скорой помощи "Маген Давид адом" ("Красный щит Давида"), госпитализированы после последней атаки Ирана 29 человек, состояние 26 из них оценивается как легкое. По сведениям The Jerusalem Post, травмы получили 48 человек. Погибли к Израиле три человека. Ведутся поисково-спасательные работы в районах, пострадавших от ударов.