AstraZeneca наведет порядок на рынке лекарств Узбекистана

Международная фармацевтическая компания AstraZeneca выступила с предложением к властям Узбекистана радикальными методами навести порядок на рынке лекарств в стране, избавив его от контрафакта и контрабанды.

Аптеки Узбекистана вскоре могут избавить от массового наплыва контрафактных и контрабандных медикаментов, которыми их наводнили "серые" поставщики – своими силами справиться с ними власти страны не в состоянии, теперь этим могут заняться специалисты международной биофармацевтической компании AstraZeneca.

Заявление компании прозвучало на проходящем в Ташкенте IV Евразийском фармацевтическом форуме – ее план заключается в ужесточении контроля за оборотом медикаментов, в том числе – законодательном урегулировании их параллельного импорта, а также мониторинга работы аптек с привлечением "тайных покупателей" и введением строгой ответственности за незаконную торговлю лекарствами, передает Podrobno.uz.

"Мы готовы участвовать в создании целой экосистемы, включая диагностику, маршрутизацию и обучение врачей"

- руководитель направления Россия и Евразия AstraZeneca Федор Новиков

Власти Узбекистана признали, что, несмотря на динамичное развитие отрасли, республика продолжает сталкиваться с проблемами контрафакта и контрабандных поставок лекарств, что создает риски для пациентов и сдерживает инвестиции в фармацевтическую отрасль.

Также AstraZeneca предложила свою помощь в реализации в стране масштабных проектов в сфере лечения онкологии и хронических заболеваний.