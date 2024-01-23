AstraZeneca наведет порядок на рынке лекарств Узбекистана

Аптеки Узбекистана вскоре могут избавить от массового наплыва контрафактных и контрабандных медикаментов, которыми их наводнили "серые" поставщики – своими силами справиться с ними власти страны не в состоянии, теперь этим могут заняться специалисты международной биофармацевтической компании AstraZeneca.
Заявление компании прозвучало на проходящем в Ташкенте IV Евразийском фармацевтическом форуме – ее план заключается в ужесточении контроля за оборотом медикаментов, в том числе – законодательном урегулировании их параллельного импорта, а также мониторинга работы аптек с привлечением "тайных покупателей" и введением строгой ответственности за незаконную торговлю лекарствами, передает Podrobno.uz.
"Мы готовы участвовать в создании целой экосистемы, включая диагностику, маршрутизацию и обучение врачей"
- руководитель направления Россия и Евразия AstraZeneca Федор Новиков
Власти Узбекистана признали, что, несмотря на динамичное развитие отрасли, республика продолжает сталкиваться с проблемами контрафакта и контрабандных поставок лекарств, что создает риски для пациентов и сдерживает инвестиции в фармацевтическую отрасль.
Также AstraZeneca предложила свою помощь в реализации в стране масштабных проектов в сфере лечения онкологии и хронических заболеваний.