Армии Израиля и Ирана не имеют контактов – ЦАХАЛ

ЦАХАЛ: армия Израиля не контактируют с иранскими военными ни в какой форме.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что армия Израиля не контактирует с ВС Ирана. Стороны не взаимодействуют даже через посредников.

"Контактов не существует"

– Авихай Эдри

Напомним, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, положив конец взаимным ракетным ударам, которые продолжались с 13 июня, когда Тель-Авив объявил о старте военной операции "Восстающий лев".

Несмотря на прекращение ракетных атак, власти Израиля заявили, что завершена лишь начальная фаза военной операции, не исключив продолжения военной кампании.