Вестник Кавказа

Армии Израиля и Ирана не имеют контактов – ЦАХАЛ

Армии Израиля и Ирана не имеют контактов – ЦАХАЛ
© Фото: сайт ЦАХАЛ
ЦАХАЛ: армия Израиля не контактируют с иранскими военными ни в какой форме.

Представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри заявил, что армия Израиля не контактирует с ВС Ирана. Стороны не взаимодействуют даже через посредников. 

"Контактов не существует"

– Авихай Эдри

Напомним, что Иран и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, положив конец взаимным ракетным ударам, которые продолжались с 13 июня, когда Тель-Авив объявил о старте военной операции "Восстающий лев". 

Несмотря на прекращение ракетных атак, власти Израиля заявили, что завершена лишь начальная фаза военной операции, не исключив продолжения военной кампании.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1010 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.