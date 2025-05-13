Армия Израиля сообщает о ликвидации в Газе финансиста ХАМАС

Израильским военным, согласно сообщению ЦАХАЛ, удалось ликвидировать одного из основных финансистов радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Он отвечал за сбор средств, которые шли на укрепление военной мощи ХАМАС.

В секторе Газа ликвидирован один из крупных финансистов радикального движения ХАМАС Джасер Хусейн Али Шамия, информирует сегодня пресс-служба израильской армии.

Силы ЦАХАЛ провели спецоперацию по ликвидации Шамия в Газе неделю назад. Он, по данным Израиля, был ответственен "за сбор средств для военного крыла ХАМАС", кроме того ранее Шамия служил командиром батальона в бригаде ХАМАС в Газе.

"С начала войны Шамия отвечал за перевод десятков миллионов долларов военному крылу ХАМАС. Эти средства использовались для укрепления военного крыла, выплаты зарплат террористам ХАМАС и финансирования террористической организации в целом"

– ЦАХАЛ

Средства, собираемые Шамия, использовались для поддержки бригад радикалов на севере Газы и давали возможность продолжать боевые действия, добавили в армии Израиля.