Армия Израиля сообщает о ликвидации в Газе финансиста ХАМАС

В секторе Газа ликвидирован один из крупных финансистов радикального движения ХАМАС Джасер Хусейн Али Шамия, информирует сегодня пресс-служба израильской армии.
Силы ЦАХАЛ провели спецоперацию по ликвидации Шамия в Газе неделю назад. Он, по данным Израиля, был ответственен "за сбор средств для военного крыла ХАМАС", кроме того ранее Шамия служил командиром батальона в бригаде ХАМАС в Газе.
"С начала войны Шамия отвечал за перевод десятков миллионов долларов военному крылу ХАМАС. Эти средства использовались для укрепления военного крыла, выплаты зарплат террористам ХАМАС и финансирования террористической организации в целом"
– ЦАХАЛ
Средства, собираемые Шамия, использовались для поддержки бригад радикалов на севере Газы и давали возможность продолжать боевые действия, добавили в армии Израиля.