Армия Израиля продолжает наносить удары по объектам "Хезболлы"

Израильская армия приступила к новой атаке на объекты "Хезбболлы". ЦАХАЛ пообещал, что не будет давать передышку.

Израильская армия (ЦАХАЛ) объявила о начале новой волны атаки на объекты ливанского движения "Хезболла", пишет армейская пресс-служба.

"В настоящее время ЦАХАЛ наносит удары по террористическим объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" в Ливане"

- ЦАХАЛ

Глава генштаба армии Израиля Герци Халеви сказал, что Тель-Авив не будет давать противнику передышку и продолжить наносить удары по объектам.

Напомним, Израиль уже несколько дней атакует поселения на юге Ливана, под ударом оказались деревни и населенные пункты.